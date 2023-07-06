Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 60 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 60'ncı haftasına girdi

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 60 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, evlat nöbeti tutan acılı bir anne olduğunu belirtti. Sadece evlatlarını almak için mücadele sürdürdüklerini ifade eden Sancar, "Çocuklarımızı PKK dağdan inip götürmedi, HDP aracılığıyla evlatlarımız dağa götürülmüştür. 'Kürt haklarını savunuyoruz' diyorlar. Benim hakkımı bu şekilde savunmasınlar. 12 yıldır benim ve kızımın özgürlüğü nerededir? Zaman zaman 'doğuda zulüm var' diyorlar. Evet, doğrudur. HDP ve PKK'nın zulmü vardır. Bunlar bu zulümleri Kürtlere yapıyorlar. Bu anne ve babalarda Kürt'tür. Bu anne ve babaların çocuklarını dağlarda, mağaralarda ölüme mahküm ediyorlar" dedi.