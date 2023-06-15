Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 59 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 59'uncu haftasında

Vanlı anne: "Bizi yıldırmak için çocuklarımızın ölüsünü paylaşıyorlar"

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 59 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Bizleri bu şekilde yıldıramazlar"

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert, 9 yıldır oğlundan ayrı olduğunu belirtti. HDP'lilerin kendisiyle oğlunun ölüsünü paylaştıklarını ifade eden Mert, "Bizi yıldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çocuklarımızın ölüsünü paylaşıyorlar. Bizler kazanmadan buradan ayrılmayacağız. Oğlumun ölümünü atabilirler ama ben onlara inanmıyorum. Öyle bir şey varsa da oğlumun cenazesini versinler. Ama onlar her zaman ki gibi yalan konuşuyorlar. Çocuklarımızın katili HDP'dir. Onlar olmasaydı çocuklarımızın dağlarda ne işi vardı" dedi.

Haklı mücadelelerini ölene kadar sürdüreceklerini dile getiren Mert, çocuklarını kurtarmayana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.