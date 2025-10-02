Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Bu hafta da slogan atmayarak sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır çocuklarına kavuşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Süreçten umutluyuz. Allah'ın izniyle terörsüz bir Türkiye olacak, biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Bu süreçte devletimizin attığı adımları destekliyoruz. Artık bu ülkeye şehit gelmesin, askerimiz, polisimiz ölmesin, anneler ağlamasın. Yıllardır evlat hasreti çekiyorum, ciğerim yanıyor. Artık hiçbir anne evlat hasreti çekmesin istiyoruz."

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Fevzi Yağmur da "Oğlum, niye gelmiyorsun? Seni bekliyorum. 10 yıl değil, 20 yıl da olsa yine senin peşindeyim. 75 yaşındayım ve senin arkandan ağlıyorum. Anne ve babanın seni hiç unutmadığını, seni hep düşündüğünü bilmeni istiyorum." ifadelerini kullandı.