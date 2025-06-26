Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, anne ve babaların "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini söyledi.

Anne ve babaların artık ağlamaması gerektiğini ifade eden Sancar, "Hepimiz bayram havası yaşıyoruz, çocuklarımızı umutla bekliyoruz. Çocuklarımız gelene kadar nöbete devam edeceğiz." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Necibe Çiftçi ise PKK'nın bir evladını şehit ettiğini, diğer evladını ise kaçırdığını belirtti.

Acılı bir anne olduğunu dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Dağdaki oğlum ne durumda bilmiyorum. 12 yıl önce kaçırdılar, 7 yıl önce de diğer oğlumu öldürdüler. Çocuklarımızı dağlarda yem etmesinler, bize geri getirsinler. Biz mal, mülk istemiyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza kavuşacağımızı umut ediyoruz."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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