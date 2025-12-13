Vangücü takımının kalesi, babasının desteğiyle futbola başlayan Tokatlı Şeymanur'a emanet

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, oynadığı 4 maçta topladığı 7 puanla 2'nci sıraya yerleşti. Takım, geçen sezonlarda 2 farklı kulüple şampiyonluk yaşayan Tokatlı kaleci Şeymanur Hapaç'ı (27) kadrosuna kattı. Babasının desteğiyle futbol hayatına başlayan Hapaç, "Futbol oynayan kadınları görünce çok etkilendim. 'Baba ben de oynayabilir miyim' dedim. O da her zaman yanımda olacağını söyledi. Bu cesaretle futbola başladım" diye konuştu.

TFF Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Takım, geçen sezonlarda 2 farklı kulüple şampiyonluk yaşayan Tokatlı kaleci Şeymanur Hapaç'ı kadrosuna kattı. Kadınlar Süper Ligi ve alt liglerde birçok takımda forma giyen Hapaç, geçen hafta Erzincan Kadın Futbol Takımı karşısında alınan 8-0'lık galibiyette sahaya ilk kez Vangücü formasıyla çıktı. Futbol serüvenine 13 yaşında başladığını söyleyen kaleci Şeymanur Hapaç, kadın futboluna ilgisinin babasının desteğiyle başladığını belirterek, "Babam o dönem mahalle muhtarıydı ve kadın futbol takımına sponsor oluyordu. Sahada futbol oynayan kadınları görünce çok etkilendim. 'Baba ben de oynayabilir miyim?' dedim. O da her zaman yanımda olacağını söyledi. Bu cesaretle futbola başladım. Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Ataşehir Belediyespor gibi birçok Süper Lig takımında oynadım. Ünyespor ve Yüksekova Spor'da da son 2 sezonda şampiyonluk yaşadım. Bu yıl hedefim Vangücü'yle de şampiyon olmak" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Hapaç, 2'nci Lig C Grubu'nda 2'nci sırada olduklarını ifade ederek, önce grupta şampiyon olup, ardından Play-Off sürecini başarıyla tamamlayıp 1'inci Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Kalecilik performansında gol yememe istatistiklerini sürdürmek istediğini de vurgulayan Hapaç, "Vangücü güçlü ve yetenekli bir takım. Yerli futbolculardan oluşması da büyük bir avantaj. Erzincan karşısında aldığımız 8-0'lık galibiyet moralimizi yükseltti. Bu takıma kaleci olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ DESTEK ALAMAMA'

Teknik direktör Mecit Tekin ise son 2 sezonda 1'inci Lig'e yükselme Play-Off'larında elendiklerini, bu yıl ise bu şanssızlığı kırmak istediklerini anlatarak, "Van'ın kadın futbolunda çok büyük bir potansiyeli var. Ancak yeterli desteği alamıyoruz. İş insanlarının ve kurumlarımızın verdiği sözler, çoğu zaman yerine getirilmiyor. Yeni transferler yaptık ancak maddi destek sağlanmazsa sporcularımızın motivasyonu düşüyor. Valimizden ve belediye başkanlarımızdan destek bekliyoruz. 1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor'a yapılan yatırımların bir kısmının kadın futboluna da aktarılmasını istiyoruz. Bence en güzel yatırım kadın sporculara ve amatör takımlara yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.