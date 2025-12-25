Haberler

Vangölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Tunçdemir, bölgenin turizm potansiyelini değerlendirdi

Güncelleme:
Vangölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, bölgedeki turizmin geleceğinin umut verici olduğunu ve yatırımcıların bölgeye ilgi göstermesi gerektiğini vurguladı. Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı'nın bir araya gelerek turizm potansiyelini artıracağını belirtti.

Vangölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, bölgede turizmin geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Kent merkezindeki Hakkari Evi'ni ziyaret eden Tunçdemir, gazetecilere, bölgenin turizm potansiyelini değerlendirmek için kentte bulunduğunu söyledi.

Sadece Van üzerinden değil, havzadaki Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile birlikte hareket etmek istediklerini ifade eden Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Bölgemizin sorunlarını, altyapı ihtiyaçlarını biliyoruz. Bölgesel olarak hareket etmek istiyoruz. Bu güzel ilimize günlerce, aylarca, yıllarca terör ve farklı nedenlerden gelmeyen insanlarımızı bekliyoruz. Yatırımcı buraya yatırım yapacak, daha çok turist gelecek, kültür turları yapılacak. Hakkari'de 3 sınır kapımız var. Üzümlü, Umurlu ve Esendere sınır kapıları yurt dışındaki turistlerin Hakkari'ye, Van'a, bölgeye gelmesini sağlayacak. Terörsüz Türkiye sürecinin turizme büyük katkı sunacağına inanıyorum."

Kent merkezine en az 4 ya da 5 yıldızlı bir otelin yapılması gerektiğine vurgu yapan Tunçdemir, "Kültür turları için altyapının olması lazım. Bu bölgede en büyük sorunumuz konaklama. Otel bakımından çok eksiğimiz var. Bu bölge doğal güzellikleriyle, Cilo Sat Gölleriyle, tarihiyle, kültürüyle, şelaleleriyle çok önemli bir yer. Hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için turizmin geleceği parlak. Ben öyle düşünüyorum." dedi.

Vangölü Havzası Turizm Derneği İl Temsilcisi Turan Şimşek de turizmin canlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare halinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
