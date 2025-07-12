Vang Yi ve Rubio Arasında Yapıcı Görüşme Düzenlendi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün yaptığı görüşmenin "daha fazla diyaloğa" zemin hazırladığını ifade etti.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Vang, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Rubio ile dünkü görüşmesine ilişkin Çin'deki medya kuruluşlarına değerlendirmelerde bulundu.

Vang, görüşmelerin, ticaret gerilimleri artarken "rakip güçlerin gerilimleri yönetmeye çalıştığı bir ortamda", ABD-Çin arasındaki farklılıkların yönetilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Yapıcı" geçtiğini söylediği görüşmelerde her iki tarafın da karşılıklı saygı çerçevesinde eşit diyalog kurduğunu aktaran Vang, "Bu görüşmenin, ABD'nin Çin'i daha iyi anlamasına katkıda bulunduğuna ve iki ülkenin diplomatik heyetlerinin bir sonraki adımda daha fazla diyalog kurmasının önünü açtığına inanıyorum." dedi.

Vang, Rubio ile görüşmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini, yanlış değerlendirmeleri önlediğini, farklılıkları yönetme kolaylığı sağladığını ve işbirliğini genişlettiğini vurguladı.

Güneydoğu Asya ülkelerindeki meslektaşlarıyla Güney Çin Denizi konusunda yaptığı görüşmelere de değinen Vang, bunların "giderek daha sakin ve güvenli" bir hale geldiğini dile getirdi.

Vang, "dış aktörler" şeklinde tanımladığı ülkelerin, "bölgesel meselelere müdahale ettiğini ve anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını" belirterek, bu ülkelerin, "sürekli suçlamalarda bulunduğunu" kaydetti.

Rubio ve Vang'ın dünkü görüşmesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Malezya'daki ASEAN Zirvesi marjında bir araya gelmişti.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesi sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçmişti.

Bakan Rubio, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, tarafların birlikte çalışabilecekleri kazanımlar elde ettiğini vurgulamıştı.

Bakan Vang da Çin ve ABD'nin yeni dönemde birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin, Çin'e objektif, rasyonel ve pragmatik bir tutumla yaklaşmasını umduğunu ifade etmişti.

Vang, ayrıca ABD'nin, Çin'e yönelik politikasının "barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği hedefine" dayanması ve ülkesine eşit ve saygılı şekilde davranması gerektiğini kaydetmişti.