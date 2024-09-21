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Vanda Sağanak Sele Neden Oldu, Konteyner 200 Metre Sürüklendi

Vanda Sağanak Sele Neden Oldu, Konteyner 200 Metre Sürüklendi
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VAN'ın Başkale ilçesi Ömerdağı Mahallesi'nde etkili olan sağanak, bazı evleri su baskınına uğratırken bir konteynerin 200 metre sürüklenmesine neden oldu. Sel anı cep telefonuyla görüntülendi.

VAN'ın Başkale ilçesi Ömerdağı Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Selde bir konteynerin yaklaşık 200 metre sürüklenip kullanılamaz hale geldiği anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Taşan dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırları su bastı. 20 Şubat 2020'de İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından sınıra yakın bölgede evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılan, içinde yaşayanların durumu fark edip dışarı çıktığı konteynerlerden biri selde 200 metre kadar sürüklendi. Sel ve çamur yığınları arasında parçalanan konteyner kullanılamaz hale geldi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahalleye, AFAD, Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Mahalledeki hasarın da yapılan çalışmalarla belli olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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