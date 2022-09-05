Vancouver Uluslararası Flamenko Festivali Devam Ediyor Güncel Haberler VANCOUVER, 5 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki Granville Adası'nda gerçekleştirilen Vancouver Uluslararası Flamenko Festivali'nde sahne alan bir flamenko dansçısı, 4 Eylül 2022. Festival, 3-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. VANCOUVER, 5 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki Granville Adası'nda gerçekleştirilen Vancouver Uluslararası Flamenko Festivali'nde sahne alan bir flamenko dansçısı, 4 Eylül 2022. Festival, 3-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Kanada Eylül Güncel Haberler

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