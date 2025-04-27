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Vancouver Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı: 9 Ölü

Vancouver Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı: 9 Ölü
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir sürücünün sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Olayın terör eylemi olmadığı açıklandı, sürücü gözaltında.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığından emin olunduğu" kaydedildi.

Kanada Başbakanı Carney'den taziye ve geçmiş olsun mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filipinli topluluğun Lapu Lapu adlı festivalinde yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Carney, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralılara, yakınlarına ve ülkedeki Filipinli topluluğa geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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