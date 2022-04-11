Vancouver Limanına İlk Kruvaziyer Gemisi Yanaştı

VANCOUVER, 11 Nisan (Xinhua) — Holland America Koningsdam Pazar günü, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana yaklaşık iki buçuk yıl sonra Vancouver limanına uğrayan ilk kruvaziyer gemisi oldu. Vancouver Fraser Liman İdaresi'ne göre, limana 2022 sezonunda yaklaşık 310 kruvaziyer gemisinin uğraması bekleniyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua

Xinhua / Güncel