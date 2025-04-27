Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Vancouver'daki Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı

Vancouver'daki Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir sürücünün sokak festivalindeki kalabalığa yaptığı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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