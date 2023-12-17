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Vancouver'da SantaCon Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

17 Aralık 2023 16:29 Güncelleme: 16:31 Abone Ol

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen SantaCon etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık yüz kişi Noel Baba kılığına girerek veya festival kostümleri giyerek etkinliğe katıldı.