Vancouver'da SantaCon Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen SantaCon etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık yüz kişi Noel Baba kılığına girerek veya festival kostümleri giyerek etkinliğe katıldı.
VANCOUVER, 17 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen SantaCon etkinliği sırasında şeker dağıtan Noel Baba kılığına girmiş bir kişi, 16 Aralık 2023.
Cumartesi günü yaklaşık yüz kişi Noel Baba kılığına girerek veya festival kostümleri giyerek SantaCon etkinliğine katıldı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)