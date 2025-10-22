Vance: Gazze'deki Ateşkes Süreci Zorlu Ama İyimseriz

Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de varılan ateşkesin zorlayıcı olacağını ancak sürecin devam edeceğine dair olumlu düşündüğünü belirtti. İsrail Başkanı Netanyahu ise ABD'nin etkisiyle hareket etmediklerini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin kolay olmayacağını ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Vance ile bir araya geldi.

Netanyahu ile Vance, heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de varılan ateşkes sürecine işaret eden Vance, bu çerçevede Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve Hamas'ın İsrail'e yeniden "tehdit oluşturmaması" gibi hedeflerin olduğunu söyledi.

Vance, "Önümüzde çok zorlu bir görev var." diyerek Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu olacağını ifade etti.

Sürecin kolay olmayacağını ve yapılacak daha çok şey bulunduğunu dile getiren Vance, ancak ateşkesin devam edeceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Netanyahu ise "ABD'nin baskısı sonucu Gazze'de ateşkesi sürdürdükleri" yönündeki haberlere yanıt olarak, "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. Güvenliğine İsrail karar verecek. İsrail'in güvenliği söz konusu olunca ne yapmamız gerekirse onu yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesini kabul edip etmeyeceği sorusuna dolaylı şekilde karşı olduğu cevabını veren Netanyahu, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
