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Van YYÜ ve TÜGVA Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Van YYÜ ve TÜGVA Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında öğrencilerin sosyal farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, 'İhtisas Akademi Projesi' ile öğrencilerin literatüre katkı sağlamalarını hedefliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerinin ötesinde farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları için hazırlanan iş birliği protokolü için rektörlükte imza töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz tarafından imzalanan protokolle üniversite öğrencilerinin sosyal farkındalık geliştirme, disiplinler arası iş birliği imkanlarından yararlanmaları sağlanacak.

Protokolle ayrıca öğrencilerin literatüre katkı sağlamalarını hedefleyen "İhtisas Akademi Projesi"nin Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülmesi öngörülüyor.

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ve TÜGVA İl Temsilciliği yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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