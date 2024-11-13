Üye Girişi
Haberler

Van YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Eğitim İşbirliği Protokolü

Van YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Eğitim İşbirliği Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, dezavantajlı öğrencileri merkeze alan 13 projeyi içeren bir eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile kentteki eğitim sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, dezavantajlı öğrenciler merkeze alınarak hazırlanan 13 proje ile kent merkezi ve tüm ilçelere yönelik iş takvimlerinin belirlendiği protokol, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras tarafından imzalandı.

Protokolle kentteki eğitim sisteminin rasyonel ve pozitif yönde gelişiminin artırılması hedefleniyor.

Programa, İŞKUR Müdürü Selma Biçek, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Kayri ve ilgili personel katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası

 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.