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Van YYÜ Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin İçin Tepede Buluştu

Van YYÜ Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin İçin Tepede Buluştu
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına tırmanış düzenledi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, sloganlar eşliğinde 2 bin 200 rakımlı bir tepeye ulaştılar.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nın karşısındaki 2 bin 200 rakımlı tepeye tırmandı.

Üniversite yerleşkesinde bir araya gelerek araçlarla bölgeye giden gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 1,5 saatlik tırmanışın ardından tepenin zirvesine ulaştı.

Katılımcılar, "Van'dan Hamas'a, direnişe bin selam", "Yüreğimiz senin için çırpınıyor Aksa", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in binlerce kadın, bebek ve çocuğu acımasızca katlettiğini söyledi.

Filistin halkının davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin'de 70 yıldır sürdürdüğü saldırı ve işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli bir şekilde artırdı. Gazze'deki kardeşlerimiz bugüne kadar görülmemiş bir vahşetle katlediliyor. Bizler meydanlardayız. Zulüm karşısında sessiz kalmak ne insanlığa ne inanca ne de vicdanlara sığar. Boykotumuzla, yürüyüşlerimizle, tiyatral etkinliklerimizle, sportif faaliyetlerimizle, akademik sohbetlerimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık. 2 bin 200 rakımlı tepeye tırmanarak Van'dan Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak istedik."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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