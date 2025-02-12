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Van YYÜ ile İŞKUR Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Van YYÜ ile İŞKUR Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İŞKUR ile işbirliği protokolü imzalayarak üniversite öğrencilerine iş deneyimi ve istihdam olanakları sunmayı hedefliyor. Protokol, öğrencilerin akademik hayatlarına destek vererek iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarını amaçlıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli katıldı.

İşbirliği protokolüyle üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Şevli, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin akademik hayatlarını destekleyerek iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Şevli, "Bu programla öğrencilerimiz, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışma imkanı bulacak ve iş tecrübesi kazanacak. Tüm öğrencilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

Biçek ise iş birliğinin öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Bu program, öğrencilere eğitim süreçlerinde önemli bir deneyim kazandıracak ve onları iş dünyasına daha hazırlıklı hale getirecek. Gençlerin üniversite eğitimleri sırasında istihdam piyasalarına daha bilinçli adım atabilmeleri için gerekli dersler de verilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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