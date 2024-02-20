Üye Girişi
Haberler

Van YYÜ'den yapılan açıklamada kura çekiminde aynı ismin iki kez çıktığı iddiaları yalanlandı

Güncelleme:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminde aynı ismin iki kez çıktığı iddialarını yalanladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin adının asıl ve yedek listede yer almadığı belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), "Sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminde aynı ismin iki kez çıktığı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin adının asıl ve yedek listede yer almadığını bildirdi.

Van YYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede sürekli işçi istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na göre Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruların alındığı ve koşulları sağlayanların kurumun internet sitesinden duyurulduğu belirtildi.

Koşulları sağlamayanlara ve belge teslim etmeyenlere itiraz için süre verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre zarfında itirazlar değerlendirilmiş ve bunların arasından koşulları sağlayanların tümü kura çekimi yapılmak üzere notere bildirilmiştir. Dün saat 14: 00'te ilgili noter tarafından kura çekimi seyirciler huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilmiştir. Başvurusu kabul edilen bir aday, başvurusu kabul edilmesine rağmen koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır. Bahse konu aday canlı yayınlanan görüntülerden de izlenebileceği üzere noter kurası sonucunda mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almamıştır."

Noter kurasında şeffaflık olması açısından asıl ve yedek listede bulunmayan isimlerin de noter tarafından okunduğuna yer verilen açıklamada, "Bu adayın adı da asıl ve yedek sıralamasına girmeyenlerin isimleri arasında yer almıştır. İlgili noter tarafından bahse konu adayın ismi asıl ve yedek sıralamasında yer almadığından ve diğer kurası çekilen işçi kategorilerinde böyle bir duruma rastlanmadığından dolayı noter kura sürecinin iptaline gidilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı beyan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Hukuk Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli? THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? BENZİNE İNDİRİM YAPILDI MI? Benzine indirim mi yapıldı, ne kadar indirim yapıldı? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? THY personel alımı ne zaman başlıyor 2024? Türk Hava Yolları 5 bin personel alım şartları nedir, hangi kadrolar var? Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi? 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title