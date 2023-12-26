Van YYÜ'de Filistin Temalı İğne ve İplik Sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki ( Van YYÜ) akademisyen ve öğrencilerin "Filistin" temalı fotoğraflar üzerine iğne ve iplik kullanarak işledikleri eserler sergilendi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencileri ile öğretim görevlisi Zübeyde Tapan Aydın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına sergi düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde fotoğraflar üzerine iğne ve iplik kullanılarak yapılan eserlerin yer aldığı "Filistin" temalı sergi, öğrenci ve akademisyenlerden ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Aydın, İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek binlerce kadın, bebek, çocuk ve mazlumu katlettiğini söyledi.

İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulmün, tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bu zulme sessiz kalmak istemedik. Filistin'de yaşananlara nakış sanatını kullanarak dikkat çekmeye çalıştık. Nakış genel olarak çeyizlerde, süsleme sanatlarında kullanılır. Bu sanatı protesto dili olarak kullanmak istedik. Toplumda sanat çok etkili bir araç. Biz de iğne ve ipliklerle saldırılara sessiz kalınmamasını duyurmaya çalışıyoruz. Yapılan zulüm ne kadar büyük olursa olsun umuda karşı galip gelemeyecek. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Eserlerimizde geleneksel Filistin nakışlarını kullandık. İsrail, tüm dünyanın gözü önünde kadınları, çocukları ve mazlumları katlediyor. Herkes buna sessiz kalıyor. Bu zulmün son bulmasını istiyoruz."

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey ise İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını ifade etti.

Gazze'de tarihte görülmemiş bir soykırımın yapıldığını aktaran Merey, şöyle konuştu.

"Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası hukuk işlevini yitirmiş. İnsan hakları bağlamında kurulan kuruluşlar etkisiz durumda. Dakikada onlarca bebek öldürülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kadın ve çocuk öldürüldü. Kasıtlı bir katliam yapılıyor. Üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Saldırıların haksızlığını dünyaya duyurmaya çalışan tüm etkinliklere katılıyoruz. Üniversitemizde Filistin konusuyla ilgili her hafta seminerler, paneller, konferanslar ve etkinlikler düzenleniyor. Filistinlilerin haklı davasının tüm dünyanın görmesi gerekiyor. İşgalin haksızlığının tüm insanlığın bilinmesi gerekiyor."

Sergiye Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.