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Van YYÜ'de Filistin İçin Bisikletli Protesto

Van YYÜ'de Filistin İçin Bisikletli Protesto
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Katılımcılar, Filistin halkının haklarını savunma ve dikkat çekme amacıyla pedal çevirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen katılımcılar, bisikletlerine Türk ve Filistin bayrakları astı.

Burada pedal çevirmeye başlayan akademisyen ve öğrenciler, üniversite yerleşkesinde yaklaşık 4 kilometre tur attıktan sonra başlangıç noktasına geldi.

Katılımcılar adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten İslam, şunları kaydetti:

"Farklı eylemlerle sesimizi bir kez daha tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Elimizden şu an bunlar geliyor. Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındayız. Acımız büyük. Saldırıların bir an önce son bulmasını, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için eylemlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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