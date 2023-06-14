Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaklaşık 6 bin öğrenci mezun oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

YYÜ Zeve Kampüsü'ndeki atletizm sahasında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tören geçiş yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, törende, akademisyenleri ve mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Üniversiteyi bitirmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Balcı, "Bu yüzden kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Sizler için hayat devam ediyor. Eğitim gördüğünüz dönemde aşkla, şevkle ve fedakarlığa katlanarak hem kendiniz hem de aileniz için bir başarı hikayesi yazdınız. Sizi kutluyorum." dedi.

Üniversite bitirmenin azim, kararlılık ve emek istediğini ancak bunun için öğrencilerin alın teri ile gayretinin yeterli olmadığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Hocalarınızın, idari ve teknik personelin, annenizin, babanızın da azmini, kuvvetini ve desteğini ister. Büyük bir fedakarlıktır. Bu yüzden önemli bir iş başardığınızı düşünüyorum. Güzel bir üniversitede okudunuz. YYÜ, 41 yıldır sadece Van'a değil, ülkemize değer üreten bölgenin incisi diyebileceğimiz kıymetli bir üniversite. Türkiye güçlü ve fırsatlar ülkesi. Azminizi ve umudunuzu kaybetmeyin, yılmadan ve yorulmadan çalışmanıza devam edin. Kendini geliştiren, yetiştiren, kendisiyle uyumlu, dünyadaki değişime ve dönüşüme ayak uyduran gençlere daha çok fırsat sunuyor."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise yaklaşık 6 bin öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Üniversitenin konumunu, ülke ve dünyadaki üniversiteler arasında hak ettiği yere getireceklerini belirten Şevli, "Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir başlıklarından 17'sinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasına girdi. Geçen yıl ilk defa ve sadece 6 alanda sıralamaya girmiştik. Bu yıl açıklanan sonuçlara göre, üniversitemiz en az 4-5 alanda dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına girmiştir." diye konuştu.

Okulu dereceyle bitirenlerin yaş kütüğüne plaket çakması ve mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler kep atmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Şarkıların seslendirilmesiyle son bulan törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.