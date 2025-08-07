Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Van Kedilerine Özel İlgi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin beslenme ve tüm bakımları özenle yapılıyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Mama kapları ve yatakları düzenli yıkanan ve tırnak bakımları yapılan kedilerin sıcaktan etkilenmemeleri için de birtakım önlemler alındı.

Yazın klimaların bulunduğu ortamda serinleyen kediler, zaman zaman özel tasarlanan havuzlarda yüzdürülerek sıcaktan korunmaları sağlanıyor.

"Konfor açısından herhangi bir eksiklikleri yok"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, her yıl 8 Ağustos'un Uluslararası Kedi Günü olarak kutlandığını söyledi.

Kedilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmenin amaçlandığını belirten Kaya, "Dünyada yaklaşık 500 milyondan fazla kedi var ve bu hayvanların zorlu şartları hiç gündeme gelmez. Dolayısıyla da 8 Ağustos'un anlamı şu, sokakta yaşayan kedilerle ilgili duyarlılığı arttırmak amacıyla kutlanan bir gündür. Barınak şartlarının hayvanları dikkate alarak düzenlenmesi gerekmektedir. 8 Ağustos'un kedilerle ilgili sorunların tartışıldığı ve bunlarla ilgili duyarlığın arttığı bir gün olmasını diliyorum." dedi.

Yaz aylarının kediler içinde oldukça zor geçtiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu sıcakta hayat zor geçiyor. Burada havuzlarımız var. Hayvanlar istedikleri zaman serinleyebiliyorlar. Konfor açısından herhangi bir eksiklikleri yok. İnşallah dünyadaki bütün kedilerin konforu da Van kedilerinin konforu kadar olur. Sokaktaki kediler farklı. Onların bakımı, şartları, yaşam durumları gerçekten çok daha zor. Bazen şiddet görebiliyorlar. Bazen aç, susuz kalabiliyorlar. Onun için 8 Ağustos'ta kedilerinin sorunlarının gündeme geldiği ve bu konunun tartışıldığı bir gün olmasını temenni ediyoruz."

İstanbul'dan gelen Gülşen Anadol ise "Turumuza Güneydoğu'dan başladık. Van'da turistik yerler ve Kedi Villası dikkatimizi çekti. Burası çok güzel. Çocuklarım kedileri beslerken çok mutlu oldular. İyi ki gelmişiz. Van kedileri çok uysal. Gerçekten çok güzeller ve evciller. Çok cana yakınlar." diye konuştu.