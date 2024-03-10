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Van ve Muş'ta Vatandaşlar Ramazan Ayının İlk Teravih Namazını Kıldı

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Van ve Muş'ta vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Vatandaşlar, namazların ardından yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Van ve Muş'ta vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Van'ın Başkale ilçesinde yatsı namazı öncesinde vaaz dinleyen cemaat, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar, namazların ardından yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Muş'ta da Sayılgan Camisinde teravih namazı öncesi vaaz veren Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, teravih ve mukabeleyle ramazanı en güzel şekilde eda edeceklerini belirtti.

Vaaz sonrası ezanın okunmasıyla camiyi dolduran vatandaşlar saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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