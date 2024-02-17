Van ve Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen protesto eyleminde basın açıklaması yapıldı.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Muhammed Garip Cesur, İsrail'in son 24 saatte 112 sivili katlettiğini söyledi.

Gazze halkının başta yiyecek olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkati çeken Cesur, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde Filistinli bir baba ekmek bulabilmek için çıktığı evine döndüğünde tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. İsrail sadece bombaları değil, açlığı silah olarak kullanıyor. Filistinliler bir parça ekmek alabilmek için verdikleri mücadele bölgedeki kıtlığın göstergesi. 350-400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip, işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık susuzlukla mücadeleye devam ediyor. Gazi'deki bir buçuk milyon insan hayatta kalmanın mücadelesini veriyor." diye konuştu.

Muş

Muş'ta da Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

Belediye Millet Bahçesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Anneler Gazze için yürüyor" yazılı pankart taşıyarak Çağlayan Camisi'ne kadar yürüdü.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Atife Yalçın, Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkatleri çekmek istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri, sadece çevre ülkelerin değil, vicdan sahibi her insanın sorumluluğudur. Uluslararası toplum olarak, bu zulme 'dur' demek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geliyoruz. Bu bağlamda derhal ateşkesin gerçekleşmesi ve bu soykırıma son verilmesini talep ediyoruz. İnsan haklarına saygı gösterilerek, Gazze'deki masum sivillerin korunmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun Gazze halkına yardım ve destek sağlamak için etkili adımlar atması gerekiyor. İşgalci İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçu ile yargılanması Filistinlilerin yaşam haklarının ve işgal edilen topraklarının teslim edilmesi Mescid-Aksa'ın özgürlüğüne kavuşması elzemdir. Bizler, Muş'ta bir araya gelerek, bu sesi yükseltiyor ve Gazze'deki acıyı dünyaya duyuruyoruz."