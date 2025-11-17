Haberler

Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 324 Kilogram Ele Geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Van'da gümrük mühürlü tırda ve Hakkari'de kümeste toplam 324 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Van'da gümrük mühürlü tırda ve Hakkari'de kümeste saklanan toplam 324 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.

Bu kapsamda, Van'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan gümrük mühürlü tırın dorsesinde 156 kilogram skunk ve 133 kilogram metamfetamin, Hakkari'de ise bir evin kümesinde çuvallar içerisine saklanmış 35 kilogram eroin ile uyuşturucu imalinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirildi.

İHA destekli operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
