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Van ve Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Van ve Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarına ve iş yerlerine zarar verdi. Etrafa saçılan sac tabakaları nedeniyle araçlar ve enerji nakil hatları da zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.

Van ve Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

Van'da öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bostaniçi Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Hakkari'de de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

İl merkezindeki Gazi ve Yeni Mahalle ile çarşı merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Etrafa saçılan sac tabakalarının isabet ettiği bazı araçlar, aydınlatma ve elektrik direkleri ile enerji nakil hatları zarar gördü.

Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde bir bölümü inşaat halinde olan binadan briketler düştü.

Şemdinli ilçesinde Tekeli köyüne bağlı Balıklı mezrasında da şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarının bir bölümünü uçurdu.

Yetkililer, vatandaşları çatı uçması, kaya düşmesi, heyelan ve tehlike oluşturabilecek enerji nakil hatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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