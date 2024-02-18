Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 6 mahalle ve 15 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu 21 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Yüksekova'da 3 mezra, Şemdinli'de 1 köy yolu kapandı.

Bu yolların açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, bazı noktalarda da genişletme çalışması yürütüyor.