Van ve Hakkari'de 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan sağanak sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Hakkari

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sis dolayısıyla da yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 61 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.