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Van ve Hakkari'de Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Van ve Hakkari'de Kar Yağışı Trafiği Etkiledi
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Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Kent merkezlerinde araçlar karla kaplandı ve vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarında bekledi. Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Van ve Hakkari'de kar etkili oldu, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.

Van'da etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Araçların üzerinin karla kaplandığı kent merkezinde, vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarında bekledi.

Hakkari'de de akşam saatlerine etkili olan yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatıları ile araç ve ağaçların üzeri karla kaplandı.

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.

Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Sezona hazır hale getirilen Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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