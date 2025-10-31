Van ve Hakkari'de 102 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudutlarında 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki jandarma komutanlıklarına teslim edildiği kaydedildi.