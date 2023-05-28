Van ve Erciş'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önde Olması Kutlamaları Tetikledi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde oluşu nedeniyle, Van kent merkezinde ve Erciş ilçesinde binlerce kişi cadde ve sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde oluşu nedeniyle, Van kent merkezinde ve Erciş ilçesinde binlerce kişi cadde ve sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi, kentin en işlek mekanlarından olan Beşyol Meydanı ile Erciş ilçe merkezinde bir araya gelerek kutlama yaptı. Cadde ve sokaklarda ise binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları ile kutlamaya katılıp, araçlarıyla şehir turu attı. Kutlamalar sırasında polis de herhangi bir olayın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

SLOGANLAR ATILDI

AK Parti İl Başkanlığı ise yine Beşyol Meydanı'nda kutlamalar yaptı. Bazı vatandaşların tef çalıp, bazılarının da halay çektiği kutlamalar sırasında sık sık Kahrolsun PKK, Bay Bay Kemal sloganları atılırken, zaman zaman tekbirler getirildi. (DHA)

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