Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı - Haberler

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel