Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı törenlerle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Beşyol Meydanı'nda devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler seslendirdi.

Eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende sporculara ödülleri verildi.

Tören geçişinin ardından Vali Balcı ve protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlarla bayramlaştı, gazilerle fotoğraf çektirdi.

Vali Balcı, programda yaptığı konuşmada, tüm ülkede Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Balcı, "Van'da olduğu gibi tüm vatan toprağında aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve zaferle taçlandırarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Cumhuriyet, Anadolu insanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir." dedi.

Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Nesrullah Tanğlay ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, askeri araçla vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda ardından İstiklal Marşı okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Karakaya, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin milli iradenin en yüce değer olarak kabul edildiği bir yönetim biçimi olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu büyük eser, milletimizin azim, inanç ve kararlılığıyla kurulmuş, her türlü zorluğa rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin ardından bu topraklarda yeniden bir dirilişin ve aydınlık bir geleceğin temelini atmışlardır. Atatürk'ün 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizlere düşen görev Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören geçişinin ardından son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, askeri araçla alandakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin, kimsesizlerin kimsesi, herkesin ortak çatısı ve herkesi aynı değerde gören değerler manzumesi olduğunu belirten Çelik, "O zaferin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimiz küllerinden doğarak yepyeni bir ülke kurdu. Sadece bir devlet değil, aynı zamanda mazlumların sığınağı, çocuklarımızın geleceği, kimsesizlerin kimsesi olacak bir Cumhuriyet inşa edildi. Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek hiçbir imtiyazlı sınıfın olmadığını tescilledi. Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu irade sadece ordumuzdan değil her bir vatandaşımızın yüreğindeki vatan sevgisinden gelir." diye konuştu.

Cumhuriyet temalı şiirlerin okunduğu, öğrenciler tarafından zeybek, oratoryo, jimnastik, bayrak koreografisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve eğitmen pilot Hasan Tur da paramotorla sahanın üzerinde uçuş yaptı.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Vali Avni Çakır'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Kent Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Valisi Çakır, yaptığı konuşmada, milli iradenin ve yeniden doğuşun sembolü olan Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

"1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan ve kahraman ordusu, canları pahasına kazandıkları o büyük zaferle bu toprakları bize ebedi bir vatan kılmış, Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açmıştır." diyen Çakır, şöyle deva etti:

"İşte o ruh, o inanç ve kararlılık, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan istiklal mücadelemize de ilham olmuştur. Bu kutlu gün, milletimizin azmiyle, inancıyla, fedakarlığıyla yazdığı büyük bir destanın yıldönümüdür. Cumhuriyet, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da can vererek kazanılan istiklalin, milletimizin iradesiyle taçlanmış halidir. Cumhuriyet, ortak değerimizdir. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş, gittiği her yere adalet, hoşgörü ve huzur götürmüş bir milletin evlatlarıyız. Malazgirt Ovası'nda atılan o ilk adım, yalnızca bir zafer değil, adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin bu topraklara kök salmasının başlangıcıydı. O günün ruhu, bugün hala bizleri bir arada tutan, geleceğe umutla bakan en güçlü harcımızdır."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, sportif faaliyetlerin ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, askerler, polisler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.