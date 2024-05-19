Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Edremit İlçe stadyumunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri bando ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konser verdiği törende, kurumların açtığı stantlar gezildi.

Etkinliklerin yapıldığı programda, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Programa Vali Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl İlk ve Ortaokulu önünde bir araya gelen Vali Erol Karaömeroğlu, kurum amirleri, sivil toplumu kuruluşu temsilcileri ve gençler, açılan 250 Türk bayrağı eşliğinde Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İsmail Eren Spor Kompleksi'nde devam eden programda konuşan Karaömeroğlu, Samsun'a atılan ilk adımın, karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesi olduğunu söyledi.

Karaömeroğlu, 19 Mayıs 1919'un milletin kudretli yürüyüşünün başlangıcı olduğunu bildirerek, "Bu yürüyüş vatanı sahipsiz, çaresiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlılığıdır. Bu yürüyüş bitmemizi, tükenmemizi, yurtsuz kalmamızı projelendiren, işgalcileri denize döken iradenin eseridir. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı değerli gençlerimizi muhabbetle selamlıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz gazi ve şehitlerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, öğrencilerin gösteriler sunduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Merzan Futbol Sahası'nda devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla milletin umutlarının canlandığını, bağımsızlık meşalesinin tutuşturulduğunu ve istiklal mücadelesi için yola çıkıldığını belirtti.

Gösterilerin sunulduğu etkinlikte sporcular masa tenisi, badminton ve voleybol oynadı, bilek güreşi yaptı.

Etkinlik Vali Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'nın alandaki kıl çadırı, resim sergisini gezmesiyle son buldu.

Muş

Muş Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, geçmişten bugüne Türkiye coğrafyasının mayasını gençlerin ve genç fikirlerin oluşturduğunu söyledi.

Milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Çakır, "Samsun'da başlatılan Milli Mücadele büyük zorluk ve fedakarlıkların yanında milletimizin topyekun seferberliği sayesinde zaferle sonuçlandırılmıştır. Coğrafyamızı yeniden şekillendirmek düşüncesiyle vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı engin vatan sevgisiyle topyekün bir şekilde harekete geçen aziz milletimiz kahramanlık ve destansı bir cesaretle hiç vakit kaybetmeden vatan toprağında bir gün bile esir kalamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır."

Öğrencilerin gösteri yaptığı tören, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi, kortej yürüyüşü ve etkinlik çadırların gezilmesiyle son buldu.

Programa, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kurum amirleri, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar katıldı.