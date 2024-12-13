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Van ve Bitlis'te Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ulaşım Engellendi

Van ve Bitlis'te Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ulaşım Engellendi
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Van ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 152 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 86 mahalle ile 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, çift yönlü trafiğe açıldı.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 21 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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