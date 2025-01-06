Üye Girişi
Haberler
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
DEM Parti'nin İmralı tehdidi AK Partili ismi küplere bindirdi
DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı! Sözleri dikkat çekti
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Van ve Bitlis'te Olumsuz Hava Koşulları: 535 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van ve Bitlis'te Olumsuz Hava Koşulları: 535 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 535 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van'da 237 mahalle ve 256 mezra, Bitlis'te ise 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 535 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 237 mahalle ile 256 mezranın yolu kapandı.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Gece boyu küreme ve tuzlama yapan ekipler, kaldırımlarda ve refüjlerde çalışma yürüttü. Vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı sürücüler araçlarının tekerleklerine zincir takarak ilerleyebildi, bazıları da araçların kayması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 42 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hakkari/Muş

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Vatandaş ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri, yokuşlu noktalarla kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

Son günlerde etkili olan soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı. Depin mevkisinde Zap Suyu'nun da yüzeyi buzla kaplandı.

Muş'un Malazgirt ilçesi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
img

Dev banka, altın tahminini değiştirdi
img

Yaylaya çıkanlar karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı
img

Aile hekimleri 5 gün boyunca çalışmayacak! Nedeni yine aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü
Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı
Yaylaya çıkanlar karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri

Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.