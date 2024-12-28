Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Bitlis'te karla mücadele ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalara devam ediyor. Van'da 345 yerleşim biriminin yolu açılırken, Bitlis'te de 65 köy yolu temizlendi.

Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 345 yerleşim biriminin yolunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 270 araç ve 618 personelle yollarda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 420 yerleşim biriminin yolundan 280'inin yolunu açan ekipler, kalan 140 yolda da çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis'te 65 köy yolu açıldı

Bitlis'te de Valiliğin koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 71 iş makinası ve 75 personelle karla mücadele çalışması yapılıyor.

Sabahtan bu yana yoğun kar nedeniyle kapanan 165 köy yolundan 65'ini açan ekipler, diğer yolları da açmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
img

Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.