Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 900 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların tekrar açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı merkezde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Kar nedeniyle Van'da 330 mahalle ve 325 mezra olmak üzere toplam 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların tekrar açılması için belediye ve karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, geceleri de buzlanma ve don olabileceğini bildirdi. Kar yağışı ile birlikte trafiğin aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri de yollardaki çalışmalarına devam ediyor. (DHA)