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Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

Van ve Bitlis'te özellikle yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te özellikle yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza bürünürken ilçe merkezinde de aralıklı yağış gerçekleşti.

Mayıs ayında yağan kar nedeniyle bölge sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de İl Özel İdaresi karlı mücadele ekiplerinin Nemrut Krater Gölü yolunda kıştan kalan kar birikintileri temizleme çalışmasına etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmasının son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını anlattı.

Ekiplerle geldikleri Nemrut Dağı'nda kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirten Aşit şöyle konuştu:

"Yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. Önümüzdeki 1-2 gün içinde Nemrut Krater Gölü'nü yolunu halkımızın ve turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz."

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Nemrut, Van, kar, Güncel, Haberler

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