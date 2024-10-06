Van ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Van ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" yürüyüşü yapıldı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Nehirden denize özgür Filistin", "Van'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar adına açıklama yapan platformun dönem başkanı Muhammed Garip Cesur, Filistin halkının varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Filistin için yaklaşık bir yıldır meydanlarda olduklarını belirten Cesur, "Sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, son bir yıldan bu yana Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. 365 gündür kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta, engelli, gazeteci, sağlık çalışanı, insani yardım çalışanı katledildi." dedi.

İsrail'in saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerin İsrail'i koruyup kolladığını dile getiren Cesur, şunları kaydetti:

"AB'ye üye ülkeler İsrail'e silah ve para desteğinde bulunurken, BM Güvenlik Konseyi, İsrail terör örgütünün dokunulmazlığını tescilleyen bir rol üstlenmiştir. Uluslararası ilişkilerde İsrail istisnacılığı olarak tanımlanan bu tavır, uluslararası mekanizmaları, hukuku, insan hakları sözleşmelerini işlevsizleştirmiş, uluslararası sistemin ana aktörü olan emperyalist Batı ülkeleri bu siyonist soykırımın ortağı olmuştur. Artık herkes anlamaktadır ki İsrail sorunu dünyanın kayıtsız kalamayacağı insani ve vicdani bir sorundur. Siyonizme karşı tüm insanlık bir ve beraber olmalıdır."

Bitlis

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Gazibey Camisi önünde toplanan bir grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Ulu Cami meydanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, İsrail'in, Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını, bunun karşısında dünyanın kör, sağır ve suskun olduğunu söyledi.

Dünyanın bu suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan İsrail'i cesaretlendirdiğini belirten Durak, şöyle konuştu:

"Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor."

7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların siyonist işgalin yeni bir evresini gösterdiğini dile getiren Durak, "Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz." dedi.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.