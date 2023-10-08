Van ve Bitlis'te Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Van ve Bitlis'te Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

HÜDA PAR Van İl Başkanlığı öncülüğünde, Van Kalesi yanındaki parkta araçları ile toplanan partililer, konvoy oluşturarak Beşyol Meydanı'ndaki Hazreti Ömer Camisi'ne geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan HÜDA PAR Tuşba İlçe Başkanı Emre Aycan, bir asırdan uzun süredir Filistin halkına ve topraklarına yönelik uygulanan sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini söyledi.

Filistin halkının soykırım ve işgal karşısında topraklarını, vatandaşlarının canını koruduğunu ifade eden Aycan, şunları kaydetti:

"Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın. Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. Müslümanların resmi, sivil tüm unsurları; ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır."

HÜDA PAR olarak Filistin'i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün, İslam'ın mukaddes toprakları olarak gördüklerini ifade eden Aycan, şöyle devam etti:

"İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki siyonizm, İslam dünyasının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir. HÜDA PAR olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız."

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bitlis Medeniyet Platformu ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Haklar Derneği üyeleri İbadullah Camii önünde toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını protesto eden gruptakiler, Filistin lehine sloganlar attı.

Programa katılan Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin, yaptığı açıklamada, hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Yapılan tüm anlaşmalara, uluslararası alanda alınan tüm kararlara rağmen İsrail'in toprakları işgal etmeye, Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini belirten Şahin, "Bu günlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.