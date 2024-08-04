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Van ve Bitlis'te Çocuklar Hem Yüzme Öğreniyor Hem de Serinliyor

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Van ve Bitlis'te sıcak geçen yaz aylarında boğulma vakalarının önlenmesi için açılan kurslarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Van ve Bitlis'te açılan kurslarda binlerce çocuk ve genç ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. Kurslarda çocuklara su güvenliği ve boğulma tehlikesine karşı bilinçlendirme de yapılıyor.

Van ve Bitlis'te sıcak geçen yaz aylarında boğulma vakalarının önlenmesi için açılan kurslarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile çocuklar boğulma vakalarına karşı eğitiliyor.

Van Gölü'ne kıyısı olan Van ve Bitlis'te açılan kurslarda Van'da 53 bin 717, Bitlis'te ise 40 bini aşkın, 7-18 yaş arası çocuk ve gence antrenörler gözetiminde ücretsiz yüzme eğitimi verildi.

Van'daki Tuşba Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çocuklara eğitim veren yüzme antrenörü Selen Şahin, AA muhabirine, kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Her yıl yaz aylarında kentte birçok boğulma hadisesinin yaşandığını hatırlatan Şahin, "İlk derslerimizde su, havuz kurallarını öğretiyoruz. Daha sonra suya alışma sürecimiz başlıyor. Sonra bu grupların içerisinde yetenekli olanları seçip eğitim grubuna getiriyoruz. Yarışmaların sonunda başarılı olan öğrencilerimizi performans grubuna dahil ediyoruz." dedi.

Boğulmalara karşı çocukları bilinçlendirdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yüzülmemesi gereken yerlerde göle giriyor. Van Gölü'nün birçok noktasında göle girilmesinin yasak olduğuna dair tabelalar mevcut. Yasak olan yerlerde göle girdiklerinde akıntıdan dolayı boğulma vakaları yaşanıyor. Biz de çocuklarımıza derslerde panik halinde ne yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Bu dersleri almamış çocuklar, suda nasıl davranması gerektiğini bilmediğinden dolayı boğulma tehlikesi geçirebilir. Çocukları suda nasıl duracaklarını, ayak vuruşu, nefes alıp verme gibi birçok konuda bilinçlendiriyoruz."

"Eğitim alan çocuklar gönül rahatlığıyla yüzebiliyor"

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzlardan sorumlu Faruk Pütgül ise ilde şimdiye kadar 40 binden fazla kişinin yüzme eğitimi aldığını belirtti.

Havuzda 6 antrenör ve 4 cankurtaranla eğitim verdiklerini anlatan Pütgül, "Çocuklarımız, aldıkları dersler kapsamında hem yüzmeyi öğreniyor hem de suya düştüklerinde nasıl kurtulmaları gerektiği konusunda bilinçlendiriliyor. Antrenörlerimiz her şeyi öğretiyor. Çocuklarımız bu eğitimlerle suda kendilerini kurtarabilecek kapasiteye geliyor. Bu proje verimli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bitlis'te ailelerin çocuklarını kurslara yönlendirdiğini dile getiren yüzme antrenörü Soner Karabulut da "Serbest, sırt üstü, kurbağa ve kelebek stillerinde çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Eğitimler sayesinde boğulma oranlarında azalma olduğunu gözlemliyoruz. Eğitim alan çocuklar, Van Gölü'nde gönül rahatlığıyla yüzebiliyor." diye konuştu.

Van'da yüzme eğitimi alan Yusuf İslam Aracı ise "Derslerde boğulmaktan nasıl kurtulacağımızı ve suda hayatta kalma mücadelesini öğretiyorlar. Bundan dolayı gölde boğulma tehlikesi yaşamıyoruz. İki yıldır yüzme dersi alıyorum. Derslerimiz eğlenceli geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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