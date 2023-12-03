Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan Engelliler Günü Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, engelli vatandaşların ve ailelerinin gününü kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.

Devlet ve toplumların en önemli sorumluluklarından birinin de engelli bireylerin mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak ulusal ve uluslararası düzeyde engelli vatandaşlarımızın hak ettiği konuma taşınması için azim göstermeliyiz. Bizler bu doğrultuda kadim şehrimiz Van'da engelli bireylerimiz ve ailelerinin yükünü almak için birçok projeyi hayata geçirdik. İçerisinde aktif yaşam merkezi, engelli bireylerin meslek kazanacağı alanlar, ağır mental ve zihinsel engelliler için rehabilitasyon merkezi bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü yapıyoruz. Ayrıca Özel Eğitim Kampüsümüzde engelli çocuklar için anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokulu ile lise var. Projelerimizle engellilerin ve ailelerinin hayatlarına dokunuyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı gösteriyoruz. Bu düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gününü tebrik ediyorum."