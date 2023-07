Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, birlik ve beraberlik ruhunun perçinlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu anlamlı gün vesilesiyle millet olarak gösterilen dirayet, kararlılık ve vatan sevgisi ile milletin birlik ve beraberliğini her zaman koruyacaklarını ifade eden Balcı, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin iradesine ve demokrasiye yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Milletin bu karanlık girişime karşı kenetlendiğini, tankların önüne göğsünü siper ettiğini ve ülkenin geleceğini sahip çıktığını kaydeden Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bu destansı direnişi, demokrasimizin önündeki engelleri kaldırmış ve birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmakta ve Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Vatanımızın bekası uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları, milletimize her zaman ilham kaynağı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu her zaman canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine, demokrasimizin pekişmesine ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasına yönelik her türlü çabayı sürdüren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler geçirmesini temenni ediyorum."