Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti - Haberler

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, trafik kazasında yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakkari Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Yayabaşı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan Yayabaşı'nı serviste ziyaret eden Balcı, geçmiş olsun dileklerini iletti, doktorlardan bilgi aldı.

Hastane servislerini de dolaşan Balcı, karşılaştığı hastalar ve yakınlarıyla da sohbet etti.

Balcı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu ve Başhekim Kamil Yavuzer eşlik etti.