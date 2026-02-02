Haberler

Van Valisi Ozan Balcı'dan Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin toplumda hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştireceğine vurgu yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, mübarek ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin, toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine inanıyorum. Mübarek üç aylar içinde yer alan bu günde kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
