Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Van Valisi Ozan Balcı'dan Anneler Günü mesajı

Van Valisi Ozan Balcı'dan Anneler Günü mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, annelerin şefkati, merhameti ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

Annelerin sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarını aktaran Balcı, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin gününü kutladığını ifade etti.

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü topluma öğreten annelerin, ülkede mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük güç olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.