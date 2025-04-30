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Van Valisi Ozan Balcı'dan 1 Mayıs Mesajı

Van Valisi Ozan Balcı'dan 1 Mayıs Mesajı
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, emek ve alın terinin önemine vurgu yaparak tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında emek ve alın terlerinin önemli olduğunu belirtti.

Tüm işçi ve emekçilerin gününü tebrik eden Balcı, şunları kaydetti:

"1 Mayıs, çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktadır. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kamu ve özel sektörde çalışan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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