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Van Valisi Ozan Balcı Bahçesaray'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Van Valisi Ozan Balcı Bahçesaray'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde incelemelerde bulunarak sağlık, eğitim ve kadın kooperatifleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca bal ve ceviz hasadına katıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, bal ve ceviz hasadına katıldı.

Beraberindeki kurum amirleriyle ilçeye giden Balcı, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Balcı, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Balcı, daha sonra ortaokul öğrencileri için inşa edilen 100 yataklı yurdun inşaatını gezdi.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, bir okulun bahçesine yapılan halı saha ve yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunu inceledi.

Ardından eğitim ve öğretime yeni açılan anaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Balcı, onlara kitap hediye etti.

Kadın kooperatifini de ziyaret ederek bal ve ceviz paketleme çalışmaları hakkında bilgi alan Balcı, Arvas Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Üreticilerle bal ve ceviz hasadına da katılan balcı, ilçeye yatırım ve hizmetlerin aratarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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